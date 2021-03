Op de provinciale weg N224 in Ede is zaterdagochtend een wolvin doodgereden. Er is nader onderzoek nodig om de identiteit van het dier te bepalen, maar het gaat waarschijnlijk om de wolvin die al langere tijd in de regio verbleef.

De wolvin werd rond 11.00 uur aangereden door een auto, toen ze de weg overstak, schrijft de gemeente Ede in een verklaring. Het dier raakte zwaargewond en overleed kort na de aanrijding. Voor haar dood was de teef in een goede conditie, aldus de gemeente.

Omroep Gelderland meldt dat het echtpaar dat in de auto zat met de schrik vrijkwam. Hun voertuig liep wel schade op.

"Toen ik eenmaal ter plaatse was, was het dier al dood", zei jachtopzichter Jan Otter van de gemeente Ede tegen de omroep.

Het karkas van de wolvin wordt overgebracht naar het Dutch Wildlife Health Center van de Universiteit Utrecht, waar onder meer zal worden onderzocht hoe oud de teef was.