Er is deze winter nog geen enkel officieel griepgeval geregistreerd in Nederland, schrijft het AD zaterdag op basis van cijfers van kennisinstituut Nivel. Het instituut monitort samen met het RIVM de verspreiding van luchtwegvirussen.

Bij huisartsen die regelmatig monsters laten analyseren op virussen, werd in het afgelopen griepseizoen geen enkele positieve influenzabesmetting vastgesteld. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat tijdens normale jaren enkele duizenden mensen komen te overlijden aan de gevolgen van het influenzavirus.

Mariëtte Hooiveld, onderzoeker bij Nivel, benadrukt in de krant dat het instituut het influenzavirus niet zo goed volgt als het huidige coronavirus. "Maar alles wijst erop dat de circulatie is gestopt. In de monsters van huisartsen vinden we het niet, en ook in de ziekenhuizen wordt het virus niet aangetroffen."

Volgens het Nivel gingen mensen met griepverschijnselen wel nog steeds naar de huisarts. Bij analyses van monsters werden nog wel corona-, rhino- en enterovirussen aangetroffen, maar al sinds het voorjaar niet meer het griepvirus.

Die trend ziet gezondheidsorganisatie WHO ook in de rest van West- en Noord-Europa. "Hoewel er continu op griep getest is, in sommige landen zelfs meer dan gewoonlijk, is het aantal gevallen overal kleiner dan gedacht", aldus een woordvoerder in het AD.

Op de website van de WHO wordt actueel bijgehouden waar griepuitbraken zijn. "In februari en maart 2020 maakte influenza zoals gebruikelijk een opmars op het noordelijk halfrond, maar vanaf half maart, toen corona echt opkwam, vertoonde het aantal griepgevallen plots een scherpe daling."

Coronamaatregelen hielpen volgens experts

Deskundigen zeggen in het AD dat ze vermoeden dat de coronamaatregelen, die bijna tegelijkertijd in verschillende landen werden getroffen, voor de scherpe daling hebben gezorgd. Zo werd onder meer het internationale vliegverkeer stilgelegd. Ook volgden mensen de adviezen om thuis te blijven bij klachten en vaak de handen te wassen. Het kan ook komen doordat meer mensen zich voor het afgelopen griepseizoen lieten vaccineren.

Dat er dit jaar geen overlijdens als gevolg van het influenzavirus werden gemeld, betekent niet dat het virus is verdwenen, zegt onder anderen viroloog Ab Osterhaus in de krant. "Er is altijd influenza, zoals er altijd corona zal zijn." Hij vreest dat het griepvirus aankomende winter, als de coronamaatregelen mogelijk versoepeld zijn, hard kan toeslaan, doordat er bijvoorbeeld minder immuniteit is opgebouwd.