Bij een brand in een woning op de derde verdieping van een flatgebouw aan de Poelmanstraat in het Zuid-Hollandse Hellevoetsluis is vrijdagavond ´één persoon overleden, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

De hulpdiensten hebben vijftien tot twintig bovenliggende woningen in het zeven verdiepingen tellende gebouw vanwege rookontwikkeling ontruimd.

De brand in de woning brak rond 22.15 uur uit. Om 23.00 uur was het vuur onder controle.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de brand. Het is nog niet bekend wanneer de geëvacueerde bewoners weer terug naar huis kunnen.