De politie heeft vorige week drie verdachten aangehouden voor het stelen van de auto's die werden gebruikt bij de moord op Mehmet Kiliçsoy. De klusjesman werd op 6 juli doodgeschoten in het Gelderse Beuningen, maar was waarschijnlijk niet het beoogde doelwit.

De verdachten, twee mannen en een vrouw uit Den Haag, worden niet verdacht van het doodschieten van Kiliçsoy, benadrukt de politie. Wel worden ze verdacht van het stelen van een witte Volkswagen Transporter en een zwarte Renault MEGANE, die de daders van de moord als vluchtauto hebben gebruikt. Het ene voertuig werd in Amsterdam gestolen en het andere in Den Haag.

Bij het doorzoeken van verschillende panden in december kwam de politie de drie genoemde verdachten op het spoor. In beslag genomen goederen wezen in de richting van de drie personen. De twee mannen en de vrouw zijn verhoord en vrijgelaten. Ze worden nog wel verdacht van diefstal.

Het onderzoeksteam belast met de de moord op Mehmet Kiliçsoy liet afgelopen dinsdag tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht weten dat "verschillende sporen naar Amsterdam leiden".