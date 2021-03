De afname van het aantal sterfgevallen is volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) "ongelofelijk mooi nieuws", maar geeft nog geen aanleiding om de coronamaatregelen verder te versoepelen. Het aantal sterfgevallen was vorige week voor het eerst sinds half september kleiner dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar.

Onder de groepen ouderen die al zijn gevaccineerd daalt het aantal sterfgevallen en besmettingen heel snel, zegt De Jonge. Maar de coronamaatregelen binnenkort versoepelen, is volgens hem onverantwoord. "Dan liggen de ziekenhuizen in no time weer vol. Niet met de oudste ouderen, maar wel met de rest van Nederland." De bewindsman benadrukt dat ook jongere mensen heel ziek van het virus kunnen worden en dat zij nog lang niet allemaal gevaccineerd zijn.

Zowel onder tachtigplussers als verpleeghuisbewoners is het aantal sterfgevallen nu kleiner dan normaal. Het RIVM meldde eerder al dat het aantal besmettingen onder verpleeghuisbewoners daalt. Het instituut beschouwt dat als een effect van de vaccinatiecampagne. Ook testten in de afgelopen week minder zeventigplussers positief op het virus.

Ondanks de lagere sterftecijfers neemt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen toe, zegt demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg). Ook stijgt het aantal besmettingen met de Britse virusvariant, die veel besmettelijker is dan de oorspronkelijke variant. Al die verschillende cijfers moeten worden afgewogen, aldus de bewindsvrouw. "We snakken naar meer versoepelingen, maar we moeten bekijken wat er kan. Het is nu nog te vroeg om daarop vooruit te lopen."

Nog geen verdere opening van de samenleving

Ook demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zegt dat burgers er niet op moeten rekenen dat de samenleving op korte termijn verder geopend kan worden. Hij gaat vrijdag weer om de tafel met vertegenwoordigers van de horeca. De minister wil naar eigen zeggen een serieus gesprek voeren om tot een "goed perspectief" voor de sector te komen.

Het kabinet spreekt zaterdag op het Catshuis met deskundigen over de coronamaatregelen. Maandag geven demissionair premier Mark Rutte en De Jonge dan weer een persconferentie. Rutte zei eerder deze week niet optimistisch te zijn over eventuele versoepelingen.