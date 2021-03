De groep mensen die veel psychische klachten ervaren, is in 2020 amper gegroeid. Wel was in het vierde kwartaal een lichte stijging te zien, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Over heel 2020 was gemiddeld genomen 12 procent van de Nederlanders naar eigen zeggen psychisch ongezond. Dat is vergelijkbaar met de voorgaande vier jaren. In het vierde kwartaal was wel een toename te zien: naar 12,5 procent, iets meer dan de 12 procent die werd gemeten in dezelfde periode een jaar eerder.

De onderzoekers peilden hoe psychisch gezond mensen zich voelden door ze vijf vragen over hun gemoedstoestand te stellen. Ze vroegen bijvoorbeeld: "Voelde u zich kalm en rustig?" en "Voelde u zich neerslachtig en somber?" Aan de hand van hun antwoorden berekenden de statistici een score tussen 0 en 100, van zeer ongezond tot heel gezond. Iedereen met een score van onder de 60 werd als psychisch ongezond aangemerkt.

Twaalf- tot achttienjarigen en 65-plussers zitten doorgaans het best in hun vel. Volwassenen in de leeftijd van 25 tot 40 jaar worstelen het vaakst met psychische problemen, in 14 procent van de gevallen. Vrouwen hebben hier vaker mee te maken dan mannen.

Het lijkt ook uit te maken of mensen in een gezin wonen en hoe. Zo komen psychische klachten meer voor bij mensen die alleen wonen, alleenstaande moeders en vaders, en bij stellen van onder de veertig jaar.

Psychische klachten in 2020

Invloed coronacrisis niet meegenomen in vraagstelling CBS

Het CBS heeft Nederlanders voor dit onderzoek niet gevraagd welke invloed het coronavirus op hun welbevinden heeft. Het bureau brengt later dit jaar wel cijfers hierover naar buiten.

Het Trimbos-instituut concludeerde vorige week op basis van een peiling dat door de coronacrisis meer mensen last hebben van psychische klachten. Bijna een kwart van alle dertienhonderd deelnemers liet weten dat hun psychische gezondheid achteruit is gegaan in vergelijking met de vorige peiling, die in oktober 2020 werd gehouden. Deze achteruitgang was het grootst in de leeftijdsgroep 20 tot 35 jaar.