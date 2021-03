In het hele land is er vrijdag flink wat ruimte voor de zon. Hoewel het in het zuiden van Limburg in de ochtend nog bewolkt kan zijn, klaart het daar snel op.

In de (vroege) ochtend kan het in het binnenland nog gaan vriezen. Hierdoor kunnen natte wegen en fietspaden lokaal glad zijn.

Later op de dag ontstaan vooral in het noordwesten en noorden nog wat stapelwolken, maar het blijft droog.

De temperatuur komt vrijdag bij een noordelijke wind niet boven de 6 graden uit. Het voelt dan ook frisser aan dan op andere dagen deze week.

