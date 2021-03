Een man is donderdagmiddag in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost doodgeschoten, meldt de politie via Twitter. Agenten zijn op zoek naar de dader of daders.

Het schietincident vond plaats op de Alexander Dumaslaan. Een verdachte zou daarna mogelijk zijn gevlucht in de richting van de Dolingadreef.

De politie heeft diverse straten in de omgeving afgezet. Een team met speurhonden is onderweg naar de plaats delict om sporen te vinden. Agenten zoeken daarnaast met een politiehelikopter naar de verdachte.

Volgens Het Parool is het slachtoffer Ajax-hooligan Martin van de P. Hij had een crimineel verleden. In 2000 heeft hij vier mannen doodgeschoten in een seksclub in Haarlem. In die zaak kreeg hij vijftien jaar cel opgelegd. Na zijn gevangenisstraf was hij actief in de harde kern van Ajaxsupporters.

De politie kan de identiteit van de overleden man nog niet bevestigen. "Eerst moet het lichaam worden geïdentificeerd en de familie op de hoogte worden gebracht", aldus de politie.