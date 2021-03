De rechtbank in Rotterdam heeft donderdag besloten Rachid Bouaouzan voorlopig vrij te laten vanwege persoonlijke omstandigheden. De oud-profvoetballer wordt verdacht van witwassen in een grote drugszaak, maar zijn hechtenis wordt vrijdag geschorst omdat zijn vader ernstig ziek is.

Vrijdag werd bekend dat de voormalige speler van onder meer Sparta Rotterdam en NEC Nijmegen eind vorig jaar is aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou hij geld hebben witgewassen voor Roger P., beter bekend als 'Piet Costa', die dat geld met de handel in drugs zou hebben verdiend.

De rechtbank oordeelde donderdag dat er op dit moment voldoende aanwijzingen zijn dat Bouaouzan zich met witwassen heeft beziggehouden om hem langer vast te houden, maar dat het persoonlijke belang van de oud-voetballer zwaarder weegt; hij draagt namelijk de zorg voor zijn zieke vader.

Bouaouzan mag geen contact hebben met medeverdachten, behalve zijn neef. Er zijn verder geen voorwaarden verbonden aan de voorlopige vrijlating en Bouaouzan mag dan ook gaan en staan waar hij wil. Volgens de rechtbank is er geen sprake van vluchtgevaar.

De rechtbank oordeelde dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat Bouaouzan zich bezig heeft gehouden met de invoer van drugs. Die verdenkingen zijn er wel bij zijn medeverdachten.