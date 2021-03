De vervolging van de vader in de zaak-Ruinerwold wordt definitief gestaakt, zo heeft de rechtbank donderdag besloten. Door zijn slechte gezondheid zou hij zich onvoldoende kunnen verdedigen.

Twee weken geleden werd al duidelijk dat het Openbaar Ministerie (OM) geen heil ziet in de vervolging van Gerrit Jan van D., de hoofdverdachte in de zaak. Als gevolg van een hersenbloeding lijkt de 68-jarige man het proces niet goed te begrijpen en kan hij nauwelijks communiceren.

Door de uitspraak van de rechter komt Van D. op vrije voeten.

Aan de conclusies van het OM en de rechtbank over de medische toestand van Van D. is uitgebreid onderzoek voorafgegaan. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum zijn van oordeel dat de beperkingen van Van D. te ernstig zijn om hem een strafproces te laten ondergaan.

Van D. wordt ervan verdacht dat hij zes van zijn kinderen jarenlang tegen hun wil vasthield op een boerderij in het Drentse dorp Ruinerwold. Ook stond hij terecht voor seksueel misbruik van twee van zijn kinderen.

Het OM erkende eerder dat de beslissing voor de vier oudste kinderen een klap in het gezicht is. Zij wilden dat hun vader vervolgd zou worden, zodat een rechter hun leed zou erkennen.

Klusjesman en vriend Josef B. is medeverdachte in de zaak. De rechtbank stelde hem in oktober vorig jaar op vrije voeten, in afwachting van zijn proces dat wel voortgezet zal worden. Het is nog niet bekend wanneer dat gaat plaatsvinden.