In het hele land is het donderdag overwegend bewolkt. Met name in de zuidelijke helft kan daarbij ook nog wat regen vallen.

In het noorden kan er ook een bui vallen, maar daar is het vaker droog. Vanuit het noordwesten klaart het in de loop van de dag op steeds meer plaatsen op.

Bij een toenemende noordenwind wordt het hooguit 6 of 7 graden, een stuk kouder dan voorgaande dagen.

In de avond en nacht gaat het op veel plaatsen licht vriezen. Hierbij kunnen natte wegen lokaal glad worden.

