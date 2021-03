Afgelopen jaar zijn in Nederland meer dan drie keer zoveel methlabs opgerold dan in 2019. Dat meldt NRC woensdag op basis van een jaarlijkse rapportage over synthetische drugs van de politie, die de krant heeft ingezien.

In 2020 zijn er 108 drugslabs opgerold door de politie, bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Het gaat in die labs om de productie van amfetamine (speed), methamfetamine (crystal meth), MDMA (xtc), GHB en andere designerdrugs. In 32 van de opgerolde labs werd crystal meth gemaakt.

Dat de politie meer drugslocaties wist op te sporen, kwam mede door de hack van EncroChat, een versleutelde berichtenserver die de politie begin vorig jaar wist te kraken. Daardoor kon de politie een netwerk van laboratoria ontmantelen waar crystal meth werd geproduceerd.

Tegelijkertijd daalde het aantal vondsten van drugsafval voor het tweede jaar op rij. In 2020 werden er 178 dumplocaties aangetroffen. Het jaar daarvoor waren dat er nog 191. Het piekjaar was in 2018, toen werden er 292 drugsdumpingen geregistreerd.

De politie vermoedde bij eerdere cijfers al dat criminelen tegenwoordig anders met hun afval omgaan. Veel afval dat in vaten en opslagcontainers wordt opgeslagen, blijft achter op verlaten productielocaties. Ook zijn er mogelijk meer directe dumpingen in de bodem en in waterputten