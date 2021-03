De twee mannen die van het voorbereiden van een aanslag op het leven van crimineel Ahmet G. worden verdacht, zijn dinsdag al voor de definitieve uitspraak vrijgelaten. Dat doet de rechtbank, omdat de verwachte celstraf niet langer zal zijn dan de periode waarin ze in voorarrest hebben gezeten.

Het Openbaar Ministerie (OM) had ruim zes jaar cel geëist, omdat Rosello van T. en Patrick van M.J. volgens de officieren van justitie G. geruime tijd in de gaten hebben gehouden met het doel om hem te laten vermoorden.

De mannen zouden niet alleen de leefomgeving van het beoogde slachtoffer, maar ook zijn naaste omgeving in de gaten hebben gehouden om bij G. in de buurt te kunnen komen. Bij de twee verdachten is veel beeldmateriaal gevonden dat de aanname lijkt te bevestigen.

De verdediging heeft echter met succes bepleit dat het helemaal niet zeker is dat hun cliënten bezig waren met de voorbereiding van een moord. De rechtbank lijkt deze overtuiging ook te hebben en volgens de wet mogen verdachten niet onnodig worden vastgehouden als de straf de tijd in voorarrest niet lijkt te overstijgen.

De twee mannen worden ook beschuldigd van witwassen. Op 29 maart doet de rechtbank definitief uitspraak.