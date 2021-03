Bij een GGD-teststraat in de Noord-Hollandse plaats Bovenkarspel is woensdag om 6.55 uur een explosief afgegaan. Vijf ramen van de testlocatie zijn gesneuveld. Niemand raakte gewond, meldt de politie.

Volgens een politiewoordvoerder is een metalen pijp van ongeveer 10 centimeter hoog ontploft. De politie doet momenteel onderzoek en de omgeving is afgezet. Ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) komt ter plaatse. De teststraat blijft voorlopig dicht.

In de afgelopen maanden waren meerdere GGD-teststraten het doelwit van vandalisme. Zo staken rellende jongeren op 23 januari een testlocatie op Urk in brand. Eerder werd in Breda een teststraat vernield en beklad. Onlangs werden ook brandbare goederen met vuurwerk aangetroffen bij een testlocatie in Hilversum.