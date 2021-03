Anouar T. zit niet langer in voorlopige hechtenis op verdenking van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum in 2019. Dat heeft de rechtbank dinsdag besloten tijdens een inleidende zitting. T. wordt niet op vrije voeten gesteld, omdat hij ook nog verdachte is een andere zaak.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt T. van medeplegen dan wel medeplichtigheid aan de moord op Wiersum, omdat hij voertuigen zou hebben geleverd die gebruikt zijn bij de voorverkenning voor de moord op de advocaat.

De rechtbank heeft echter beslist dat er onvoldoende reden is om het familielid van Ridouan T. nog langer vast te houden wegens betrokkenheid bij de dood van Wiersum, omdat er niet genoeg bewijs is dat de 27-jarige man op de hoogte was van de moordplannen.

Er zijn wel aanwijzingen dat T. betrokken was bij heling, maar daar heeft hij in deze zaak lang genoeg voor in voorlopige hechtenis vastgezeten.

Wiersum werd in september 2019 doodgeschoten voor zijn woning in Amsterdam. Het vermoedelijke motief is dat hij kroongetuige Nabil B. destijds bijstond in de zaak Marengo. Het OM beschouwt Giërmo B. en Moreno B. als uitvoerders van die liquidatie.

Eerder op dinsdag werd bekend dat Wiersum een dag voor zijn dood ruzie had met Nabil B. Volgens het OM zou die ruzie dezelfde dag zijn bijgelegd, maar de rechtbank besloot wel dat Nabil B. hierover gehoord mag worden, net als een oud-kantoorgenoot van de advocaat. De weduwe van Wiersum zal niet gehoord worden.

T. blijft wel vastzitten

T. blijft nog wel vastzitten omdat hij in een andere strafzaak wordt verdacht leidinggeven aan een criminele organisatie met als oogmerk onder andere diefstal en heling van voertuigen.

T. heeft bekend dat hij onder een valse naam een loods in Utrecht heeft gehuurd waar gestolen auto's in werden gestald. Tegelijkertijd ontkent hij dat hij gestolen voertuigen geleverd heeft die gebruikt zijn bij de moord op Wiersum.

Giërmo B. en Moreno B. blijven wel vastzitten in de moordzaak die vermoedelijk in juli inhoudelijk wordt behandeld.