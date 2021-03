Ruim 2,4 miljoen zeventigplussers mogen de komende Tweede Kamerverkiezingen hun stem per post uitbrengen, blijkt maandag uit berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal kunnen naar schatting 13,2 miljoen mensen hun stem uitbrengen tijdens de verkiezingen op 17 maart.

Dit jaar mogen zeventigplussers in verband met het coronavirus per brief stemmen. Ruim 18 procent van de 13,2 miljoen kiesgerechtigden is 70 jaar of ouder, berekende het CBS, en mogen dus hun stem per post uitbrengen.

Iedereen die de Nederlandse nationaliteit is en op de verkiezingsdag 18 jaar of ouder is, mag tijdens de verkiezingen een stem uitbrengen. Het CBS heeft in haar schattingen Nederlanders die in het buitenland wonen niet meegenomen.

Ongeveer 810 duizend jongeren mogen dit jaar voor het eerst hun stem uitbrengen. Het CBS berekende dat sinds de vorige verkiezingen, die in maart 2017 plaatsvonden, 883 duizend jongeren achttien jaar zijn geworden. Van hen beschikken 73.000 niet over een Nederlandse nationaliteit, en zijn daarom niet kiesgerechtigd.