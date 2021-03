Het huis waarin vorig jaar een wekenlang vermiste vrouw werd aangetroffen, is tijdens de vermissing meerdere keren bezocht door de politie. Het lichaam van de 35-jarige vrouw werd pas bij het derde politiebezoek gevonden onder een stapel spullen op de bank, bleek maandag tijdens een inleidende zitting in de rechtbank in Den Haag.

De vrouw werd op 9 oktober vorig jaar door haar familie als vermist opgegeven en op 24 oktober door de politie aangetroffen in een woning in Den Haag. Het slachtoffer bleek te zijn gewurgd.

Verdachte Boris S. had volgens diverse buren deels zijn intrek genomen in het huis aan de Wognumstraat. De 26-jarige man uit Zoetermeer had een relatie met het slachtoffer.

De advocaat van S. vroeg de rechtbank zijn cliënt vrij te laten uit de cel omdat volgens haar allesbehalve duidelijk is dat S. iets met de dood van de vrouw te maken heeft. S. had aangegeven dat hij het slachtoffer al een tijd niet meer had gezien.

De rechtbank ziet echter voldoende reden om S. voorlopig in de cel te houden. Zo is bijvoorbeeld het DNA van S. in de nek van de vrouw gevonden. Ook zijn er sporen van hem gevonden in het huis waar het lichaam lag.

Politie vond vrouw pas na drie uur zoeken

De advocaat vraagt zich ook af of het lichaam van de vrouw wel in de woning was toen de politie daar was. "Hoe kan er twee keer urenlang gezocht worden en ziet of ruikt niemand iets."

De officier van justitie is ervan overtuigd dat het lichaam al die tijd in de woning heeft gelegen. "De politie vond haar pas na drie uur zoeken. Ze lag onder een enorme stapel rotzooi op de bank."

Er wordt momenteel nog onderzoek gedaan wanneer de vrouw precies is overleden. Mogelijk was ze al twee of zelfs drie weken dood toen ze werd gevonden.

De zaak gaat op 25 mei verder, maar ook dan wordt de rechtszaak nog niet inhoudelijk behandeld.