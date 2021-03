De politie heeft in 2020 veel minder gevallen van traditionele criminaliteit geregistreerd dan in 2019. Vooral zakkenrollerij en woninginbraken kwamen vorig jaar minder voor, zo blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Online criminaliteit, waaronder verkoopfraude en hacken, zat daarentegen in de lift.

Het aantal geregistreerde gevallen van zakkenrollerij daalde met 47 procent ten opzichte van een jaar eerder. Bij woninginbraken ging het om een afname van 23 procent. In absolute getallen betekent dat vorig jaar in totaal 7.000 gevallen van zakkenrollerij en iets meer dan 30.000 woninginbraken zijn geregistreerd. Vooral in Amsterdam werden minder woninginbraken geconstateerd.

Het CBS stelt dat het aannemelijk is dat de dalingen verband houden met de coronamaatregelen. Zo waren er vanwege de winkelsluitingen minder mensen op straat, terwijl thuiswerken de kans op inbraken verkleinde.

Ook het aantal gevallen van winkeldiefstallen viel in 2020 kleiner uit, al was de daling van 13 procent minder fors dan die bij de andere vormen van traditionele criminaliteit.

Tegelijkertijd groeide de online criminaliteit vorig jaar met 54 procent. Dankzij de afname van traditionele criminaliteit en ondanks de toename van online criminaliteit nam de totale geregistreerde criminaliteit in 2020 met 2 procent af.