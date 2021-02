Bij een schietpartij in Beuningen hebben daders vermoedelijk de verkeerde persoon doodgeschoten, bevestigt de politie Oost-Nederland na berichtgeving van De Telegraaf. De Nijmeegse klusjesman Mehmet Kilicsoy kwam om het leven, maar iemand anders zou het doelwit zijn geweest.

Kilicsoy werd 6 juli in de vroege ochtend door twee mannen beschoten in het centrum van het dorp. Hij zou onderweg zijn geweest naar een schildersklus. De daders ontsnapten in een bestelbusje, die zij later hebben verruild voor een zwarte Renault Megane. De auto werd later uitgebrand teruggevonden. Agenten hebben de verdachten nog niet kunnen aanhouden.

Een woordvoerder van de politie meldt in gesprek met het dagblad dat het leven van Kilicsoy onder de loep is genomen, "maar helemaal niets verdachts is gevonden". Zijn familie ging er vanaf het eerste moment al van uit dat een vergismoord had plaatsgevonden, schrijft De Telegraaf.

In laatste zeven jaar vonden zeker dertien vergismoorden plaats

Ook de politie gaat nu uit van een persoonsverwisseling, bevestigt de woordvoerder. In de afgelopen zeven jaar zou een dergelijk incident zeker dertien keer zijn voorgekomen.

De politie kan niet zeggen op wie de aanslag wél gericht was. "We zoeken mensen die ons antwoorden kunnen geven", aldus de woordvoerder. Aankomende week worden daarom in het programma Opsporing Verzocht beelden van de zaak behandeld.

De familie van Kilicsoy is blij dat de naam van de klusjesman is gezuiverd, maar hoopt dat de daders snel gepakt worden. "Met de overtuiging dat dit per vergissing is gebeurd, wil ik dat de mensen die meer weten dit nu vertellen", aldus weduwe Nebahat.