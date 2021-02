Bij een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam zijn zondagmiddag zeventien aanhoudingen verricht, meldt de politie. De Amsterdamse driehoek van politie, justitie en burgemeester besloot de mobiele eenheid in te zetten om het plein schoon te vegen. Circa vijfhonderd actievoerders weigerden te vertrekken.

Twee mensen werden aangehouden voor het verstoren van de openbare orde, drie voor belediging, vier voor openlijke geweldpleging en acht voor het niet voldoen aan een bevel of vordering.

De tegenstanders van het coronabeleid waren op het plein afgekomen om daar 'koffie te drinken'. Sommigen van hen hadden doeken en borden meegenomen met teksten als 'Bevrijd Nederland nu'. Ook waren er veel gele paraplu's waar 'liefde en vrijheid' op stond en ballonnen in de vorm van hartjes.

Volgens de politie hielden de demonstranten zich niet aan de coronamaatregelen. De actievoerders negeerden de oproep van de Amsterdamse driehoek om het plein te verlaten. Daarop werd om 15.00 uur de mobiele eenheid ingezet om het plein te ontruimen.

Een deel van de demonstranten verplaatste zich hierna naar het Leidseplein. Ook daar werd de demonstratie door de driehoek ontbonden. Op het Leidseplein zouden uiteindelijk geen arrestaties zijn verricht, omdat demonstranten daar wél gehoor gaven aan de oproep om te vertrekken.

Niet alleen op het Museum- en Leidseplein was het zondagmiddag druk. De gemeente Amsterdam zag zich ook genoodzaakt om tijdelijk de toegang tot het Vondelpark te sluiten. Het was voor de vierde dag op rij te druk in het park.