De meteorologische lente gaat maandag van start, maar dat geeft geen garantie voor lenteweer. De komende week verwacht Weerplaza nog enkele lenteachtige dagen. Daarna is er een duidelijke omslag te zien.

"Dinsdag en woensdag krijgen we in heel het land te maken met oplopende temperaturen", zegt Raymond Klaassen van Weerplaza zondag in gesprek met NU.nl.

In het noorden van het land wordt het rond de 10 graden, landinwaarts 15. "Dat zijn dagen dat de zon schijnt."

Op donderdag is er een duidelijke omslag te zien. "Het wordt bewolkt en gaat er regen vallen in zuidelijke helft van het land. Er komt langzaam een koudere lucht het land binnen."



Dit leidt vrijdag tot temperaturen tussen de 5 a 6 graden. 's Nachts moet volgens Weerplaza rekening worden gehouden met een paar graden vorst.

De week daarna is nog koffiedik kijken, aldus Klaassen. "Maar het wordt vermoedelijk niet spectaculair. De temperatuur komt waarschijnlijk een tijd niet boven de tien graden uit."

"Maart is echt zo’n overgangsmaand", vult hij aan."Het weer kan nog alle kanten op. Winterse perikelen en buien kunnen zeker niet worden uitgesloten. Ook niet in april."