Een jonge zeearend die in de Dordtse Biesbosch gezenderd werd, heeft een aanvaring met de rotor van een windturbine in Duitsland niet overleefd. Met tien soortgenoten kreeg de roofvogel in 2019 een zender om meer te weten te komen over de gebieden waar zeearenden heengaan en hoe ze overleven. De gestorven zeearend is het eerste sterfgeval in deze groep, meldt natuurwebsite Nature Today zondag.

Volgens een rapportage over de zeearenden in Flevoland vliegen de vogels gemiddeld zo'n 20 procent van de tijd in de "hoogtezone" van gemiddelde windmolenturbines. De meeste tijd vliegen ze daarboven of lager.

De Nederlandse broedpopulatie zeearenden is nog klein, maar neemt sterk toe. Met een toename van zowel het aantal windturbines als het aantal zeearenden in Duitsland en Nederland zullen er steeds meer zeearenden door windturbines om het leven komen, aldus Nature Today.

In Duitsland werden tussen 2002 en 2019 in totaal 158 dode zeearenden geregistreerd die slachtoffer waren van een aanvaring met een windturbine. Ook in andere landen in Noord- en Oost-Europa werden meer "turbineslachtoffers" gemeld. In Nederland zijn volgens Nature Today tot dusver twee gevallen bekend, in Flevoland.

De gezenderde zeearend uit De Biesbosch vloog in de ochtend van 24 februari boven Bremerhaven en kwam toen ze een daling inzette in een windpark terecht. Ze wist tussen twee windmolens door te komen, maar de derde werd haar fataal.