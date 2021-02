De laatste ontbrekende lichaamsdelen van de om het leven gebrachte Ichelle van de Velde (29) uit het Zeeuwse Oostburg zijn gevonden, zo heeft het Openbaar Ministerie (OM) zaterdag op Twitter laten weten.

De andere delen van het lichaam van het slachtoffer waren al eerder gevonden in het uitwateringskanaal van Sluis naar Cadzand-Bad.

De zoektocht werd zaterdag uitgevoerd door een team van Stichting Signi Zoekhonden. Een woordvoerder laat weten dat op dezelfde plek is gezocht en dat de nabestaanden nu op waardige wijze afscheid kunnen nemen van de vrouw.

Een 44-jarige vrouw uit Aardenburg (Zeeland) is op 9 februari aangehouden als verdachte van de moord. De raadkamer van de rechtbank in Middelburg bepaalde afgelopen week dat de verdachte de komende drie maanden in voorarrest blijft.

De vrouw uit Aardenburg is vooralsnog de enige verdachte. Zij heeft een winkel in de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg. In dezelfde straat zit het naaiatelier van het slachtoffer.

Van de Velde werd sinds 15 december vermist. Eerder zeiden politie en justitie dat haar lichaam vermoedelijk enkele weken in het water heeft gelegen.