Oplettende boa's in Breda hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag geholpen een ontvoering te beëindigen. De politie had een melding gehad van de ontvoering. Boa's die een auto controleerden vanwege de avondklok, vonden dat de inzittenden zich raar gedroegen en waarschuwden de politie.

Agenten legden meteen een verband met de ontvoeringsmelding en kwamen direct ter plaatse. Tijdens een controle van het voertuig bleken er vier mannen in te zitten, onder wie de ontvoerde man. De politie mocht de auto controleren vanwege de avondklokregels.

De overige drie personen, een 22-jarige man uit Spijkenisse, een 21-jarige man uit Rijen en een twintigjarige man uit Rotterdam, zijn aangehouden. De politie vond ook een groot mes in de auto. Het voertuig en het mes zijn in beslag genomen.

De verdachten worden verhoord. De politie onderzoekt onder meer waarom het slachtoffer was ontvoerd. Het slachtoffer heeft geen lichamelijke verwondingen opgelopen en heeft aangifte gedaan.

Het is niet bekend wie er melding van de ontvoering had gemaakt bij de politie.