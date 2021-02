Een turbulente februarimaand wordt komend weekend afgesloten met droog en zacht weer. Dat we de zon zaterdag en zondag gaan zien, staat vast. De vraag is volgens Weerplaza alleen: hoe vaak?

Vrijdagavond en -nacht kunnen overal in Nederland mistbanken ontstaan. Van middernacht tot zaterdag 10.00 uur geldt daarom in het hele land code geel, met uitzondering van de Wadden.

De mist lost in de loop van zaterdagochtend geleidelijk op. Voor een deel gaat de mist dan over in lage wolken. Overal kan het zonnig worden, maar in het noorden van het land het meest. De temperatuur komt uit tussen de 8 à 10 graden Celsius. In de zon voelt het een stuk warmer aan, omdat er weinig wind staat.

Zondag zijn de rollen omgedraaid en maakt het zuiden kans op de meeste zon, terwijl het noorden 's ochtends en lokaal ook 's middags last houdt van bewolking. De verschillen zijn ook terug te zien in de temperaturen. In het noorden blijft het kwik steken op 7 tot 9 graden, terwijl het in de zuidelijke provincies zo'n 12 graden kan worden.

Hoewel de temperaturen lager zijn dan afgelopen week, is het zacht voor de tijd van het jaar. Wie naar buiten gaat, doet er zeker 's ochtends verstandig aan om een dikke trui onder de tussenjas aan te trekken, aldus Weerplaza.