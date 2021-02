Oud-profvoetballer Rachid Bouaouzan is een verdachte in een grote drugszaak. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) maakte hij deel uit van de criminele organisatie rond Roger P., alias 'Piet Costa', meldt het AD vrijdag.

Volgens de verdenking zou Bouaouzan, oud-speler van onder meer Sparta Rotterdam en NEC Nijmegen, geldbedragen van ruim 75.000 tot bijna 79.000 euro hebben witgewassen voor de organisatie van 'Piet Costa'.

P. werd vorig jaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige drugshandel en wordt ook door het OM in verband gebracht met de in de Wouwse Plantage ontdekte martelcontainers.

Volgens de advocaat van Bouaouzan, Ruud van Boom, is er absoluut geen sprake van een verdenking van drugshandel en blijkt ook uit het dossier "dat er geen enkele aanwijzing is die cliënt in verband brengt met drugs". "Geen gebruik, geen bezit, geen handel, geen invoer of uitvoer."

Ook van witwassen is volgens Van Boom geen sprake. "Bouaouzan heeft nooit ook maar 1 euro gekregen van 'Piet Costa', laat staan witgewassen." De betaling van een huurwoning in Barcelona zou een vakantiehuis betreffen, betaald vanaf zijn eigen bankrekening.

De 37-jarige Bouaouzan moet dinsdag voor de rechter verschijnen in een pro-formazitting. Hij zou eind vorig zijn aangehouden. Sindsdien zit hij vast. Naast de oud-voetballer staan nog acht andere verdachten terecht in het onderzoek.

Bouaouzan eerder veroordeeld voor mishandeling

Het is niet de eerste keer dat Bouaouzan voor de rechter moet verschijnen. In 2006 veroordeelde het gerechtshof hem tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden na een zware overtreding op Niels Kokmeijer van Go Ahead Eagles.

Bij die actie liep Kokmeijer een ernstige beenbreuk op, waardoor hij zijn voetbalcarrière vroegtijdig moest beëindigen. De KNVB schorste Bouaouzan voor tien duels.

Correctie: In de eerste versie van dit artikel stond dat Bouaouzan wordt verdacht van drugshandel. Dit klopt niet. Hij wordt ervan verdacht onderdeel te zijn van een criminele organisatie die zich bezighield met drugshandel en witwassen. De verdenking tegen de oud-voetballer is gericht op het witwassen.

Ook werd in het artikel verwezen naar een bericht waarin iemand werd aangeduid als "de voetballer" en "die agressieveling", en werd een koppeling gemaakt met Bouaouzan. Ook dit klopt niet.