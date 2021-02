Oud-profvoetballer Rachid Bouaouzan is een verdachte in een grote drugszaak. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) maakt hij deel uit van de criminele organisatie rond Roger P., alias Piet Costa, meldt het AD vrijdag.

De ex-speler van onder meer Sparta en NEC zou zich nadat hij in 2013 zijn voetbalcarrière afsloot bij het Zweedse Helsingborgs IF hebben beziggehouden met drugshandel en witwassen.

Volgens de krant moet de 37-jarige Bouaouzan dinsdag voor de rechter verschijnen in een pro-formazitting. Hij zou eind vorig zijn aangehouden. Sindsdien zit hij vast.

Het AD schrijft verder dat Bouaouzan geldbedragen van ruim 75.000 tot bijna 79.000 euro zou hebben witgewassen voor de organisatie van Piet Costa. Naast de oud-voetballer zouden nog acht andere verdachten terechtstaan in het onderzoek.

De politie kwam Bouaouzan volgens de krant op het spoor door de berichtendienst EncroChat te hacken. Tussen april en juni vorig jaar zouden agenten mee hebben kunnen lezen in miljoenen berichten die de criminelen onderling verstuurden. In die berichten zou Bouaouzan zijn aangeduid als 'de voetballer' en 'die agressieveling'.

Het is niet de eerste keer dat Bouaouzan voor de rechter moet verschijnen. In 2005 veroordeelde de rechtbank hem tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een taakstraf van tweehonderd uur na een zware overtreding op Niels Kokmeijer van Go Ahead Eagles.

Bij die actie liep Kokmeijer een ernstige beenbreuk op, waardoor hij zijn voetbalcarrière vroegtijdig moest beëindigen. De KNVB schorste Bouaouzan voor tien duels.