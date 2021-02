De politie heeft woensdag de ouders aangehouden van de baby die zondagavond in een ondergrondse container in Amsterdam is gevonden. De vader en moeder zijn beiden zeventien jaar, meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Ook de moeder van het zeventienjarige meisje is aangehouden. Justitie onderzoekt haar rol in de zaak.

De twee minderjarige verdachten worden allebei verdacht van poging tot kindermoord, meldt het OM. Beiden zijn vrijdagmiddag voorgeleid aan de kinderrechter in Amsterdam. Zij zijn op voorwaarden vrijgelaten.

De pasgeboren baby ligt niet meer in het ziekenhuis. Het meisje is elders ondergebracht, aldus Justitie.

De baby werd zondagavond laat aangetroffen in een grote gele Jumbo-tas, nadat iemand geluiden van een huilende baby uit de vuilcontainer had horen komen. De afvalbak stond aan de Meernhof in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost.

Het OM zegt in verband met de leeftijd van de verdachten terughoudend te zijn met het geven van informatie over de zaak.