Het gerechtshof in Den Haag heeft Souris R. vrijdag schuldig bevonden aan de moord op Alex Wiegmink in 2003. De bekentenis van R. tegenover undercoveragenten is niet gebruikt, maar volgens het hof blijft er genoeg bewijs over om hem te veroordelen tot achttien jaar cel.

Het is de derde keer dat R. schuldig wordt bevonden aan de moord op Wiegmink in het Gelderse natuurgebied de Posbank. Dat komt doordat de Hoge Raad bepaalde dat de zaak opnieuw moest worden gedaan, omdat er was gebruikgemaakt van een omstreden politiemethode, de zogeheten Mr. Big-methode.

Met die methode wordt een persoon opgenomen in een fictieve criminele organisatie, gerund door agenten die zich voordoen als criminelen. Ze creëren een situatie waarin een verdachte met een bekentenis voordeel kan behalen.

In het geval van R. was dat geld. De verdachte uit Veghel gaf toe Wiegmink te hebben gedood, zodat hij zijn aandeel van de verkoop van drugs niet zou mislopen.

R. trok deze verklaring later weer in. Tot tweemaal toe werd die bekentenis gebruikt als bewijsmateriaal, maar volgens de Hoge Raad was de verklaringsvrijheid van R. wel degelijk beïnvloed en moest de zaak opnieuw.

Voldoende ander bewijs om R. te veroordelen

Het hof heeft nu besloten dat de undercoveractie en ook de bekentenis buiten beschouwing worden gelaten. Er is volgens het hof voldoende ander bewijs om hem te veroordelen.

Frank S. heeft zijn aandeel in de moord namelijk wel vrijwillig toegegeven en wijst R. aan als mededader. Daarnaast is op de plaats delict een muts met daarin speeksel van R. gevonden.

Wiegmink werd vermoord om auto

Het hof acht daarmee bewezen dat R. en S. op de parkeerplaats van de Posbank bij Rheden de 44-jarige hardloper Wiegmink hebben doodgeschoten. Zijn lichaam legden ze in Wiegminks auto, waarmee R. naar een bos bij Erp zou zijn gereden.

Daar besloten ze de auto met het lichaam erin in brand te steken. Volgens het gerechtshof is hij doodgeschoten, omdat de schutters zijn auto wilden stelen om die te kunnen gebruiken bij een roofoverval.