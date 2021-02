Een agent van de eenheid Rotterdam moet zich binnenkort voor de politierechter verantwoorden voor het maken van een racistische opmerking tijdens de aanhouding van een man uit Dordrecht. Het incident vond plaats op 5 december 2020.

De politieman ging niet akkoord ging met de opgelegde strafbeschikking in de vorm van een geldboete die het Openbaar Ministerie (OM) als schikking voorstelde. Daarom buigt de politierechter zich nu over de kwestie. Wanneer de zitting bij de politierechter plaatsvindt is nog niet bekend.

Agenten raakten op Sinterklaasavond verwikkeld in een vechtpartij met een aantal gezinsleden, nadat een aanhouding van de man wegens belediging volgens de politie "compleet uit de hand liep".

De agenten kwamen in eerste instantie af op klachten van geluidsoverlast. Een man uit de buurt die zich met de komst van de agenten bemoeide, schold de agenten uit. Hij werd daarom aangehouden.

Geweld was volgens het OM proportioneel

De aanhouding zorgde volgens de politie een woede-uitbarsting bij een echtpaar en hun zoon. De drie agenten werden direct belaagd. Zij voelden zich dusdanig in het nauw gedreven dat een van de agenten het dienstwapen probeerde te trekken toen ze dreigde te stikken. Ze was tijdens de worsteling onder haar belager terechtgekomen.

Een andere agent moest de noodknop op zijn portofoon gebruiken om versterking op te roepen. Ondanks dat de agenten meermalen hun pepperspray gebruikten, kregen ze toch rake trappen waardoor ze verwondingen opliepen.

Op beelden van beveiligingscamera's van het appartementencomplex waar het incident zich voordeed, is de vechtpartij volgens de politie duidelijk vastgelegd. Het OM heeft geoordeeld dat het geweld dat de agenten moesten gebruiken proportioneel was om de situatie onder controle te krijgen.

Bij de worsteling riep een agent 'kutneger'

Een van de agenten zou zich echter tijdens het incident racistisch hebben uitgelaten. Volgens NRC, die de beelden heeft bekeken, zou een van de familieleden voor "kutneger" zijn uitgescholden. Volgens de familie zou de agent meer racistische termen hebben gebruikt.

Het OM heeft geoordeeld dat de situatie dusdanig heftig was dat het invoelbaar is, ook voor politiemensen, dat er met krachttermen wordt gegooid. De belediging was volgens de agent in kwestie gericht op één persoon die niet wilde loslaten. De term "kutneger" was dus niet gericht tegen een hele bevolkingsgroep.

OM: Agent is ontoelaatbare grens overgegaan

Maar dat neemt niet volgens het OM niet weg dat een agent een voorbeeldfunctie heeft en dat hij een ontoelaatbare grens is gepasseerd. De agent betreurt naar eigen zeggen wat hij heeft geroepen.

Het is niet de eerste keer dat de Rotterdamse politie in opspraak raakt. In juli van dit jaar werd een onderzoek gestart naar vermeende racistische uitlatingen van politiemensen in een WhatsApp-groep. Het OM besloot na een strafrechtelijk onderzoek om de agenten niet te vervolgen.