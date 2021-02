In de ochtend hangt er in het zuidoosten nog wat bewolking, maar in de rest van het land schijnt de zon uitbundig.

De opklaringen breiden zich in de loop van de dag uit richting het zuidoosten en in de middag zal de zon overal goed tevoorschijn komen.

De temperatuur is met 9 tot 11 graden een stuk lager dan de voorgaande dagen, maar omdat er weinig wind staat kan het nog altijd aangenaam aanvoelen.

In de avond en nacht koelt het in het binnenland af tot rond het vriespunt.

