De Tweede Kamer wil dat verder wordt onderzocht of kringen rondom het Koninklijk Huis hebben geprobeerd het onderzoek naar de Nederlands-Argentijnse piloot Julio Poch te beïnvloeden. Dat onderzoek moet worden uitgevoerd door de Rijksrecherche, staat in een motie van D66, die donderdag werd gesteund door een meerderheid in de Kamer.

Daarnaast wil de Kamer alsnog alle informatie over de Argentijnse rechtshulpverzoeken en alle reisverslagen van politiemensen in deze zaak. Het kabinet moet dat voor 1 maart doen, vindt de Tweede Kamer.

Justitieminister Ferd Grapperhaus weigert deze documenten te overhandigen en vindt nader onderzoek niet nodig. Hij ontraadde de motie dan ook.

Begin februari concludeerde een commissie onder leiding van Ad Michielse dat de overheid correct heeft gehandeld in het onderzoek naar Poch. Ook zijn arrestatie in Spanje kon volgens de commissie door de beugel, waarna hij werd uitgeleverd aan Argentinië. De piloot werd ervan verdacht dat hij in de jaren tachtig zogeheten dodenvluchten had uitgevoerd, waarbij tegenstanders van het regime boven zee uit vliegtuigen werden gegooid. Na jaren voorarrest werd hij vrijgesproken. Het hoger beroep loopt nog.

'Schijn van inmenging moet worden weggenomen'

De commissie-Michielse meldde dat het Koningshuis mogelijk heeft geprobeerd invloed uit te oefenen op het onderzoek naar de piloot. Een vrouw, die claimde namens de kringen rond de Oranjes te bellen, nam contact op met de Nederlandse vertegenwoordiger van Eurojust, dat bemiddelde bij contacten met Spanje.

Het onderzoek naar Poch was op dat moment nog bij weinig mensen bekend. De belster vond de situatie pijnlijk voor toen nog prinses Máxima, wier vader destijds deel uitmaakte van het regime.

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma vindt extra onderzoek nodig, omdat "deze schijn van inmenging moet worden weggenomen, in het belang van de reputatie van het Koninklijk Huis en in het belang van onze onafhankelijke rechtsstaat".

De motie werd ondersteund door ChristenUnie, GroenLinks, PVV, SP, PvdA, PvdD, DENK, FVD, Henk Krol en Femke van Kooten-Arissen.