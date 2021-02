Uit onderzoek van de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten is niet gebleken dat de advocaten van het kantoor Ficq & Partners doelbewust en/of tegen de regels in geheime informatie hebben gelekt aan de criminele organisatie van Ridouan T. Wel zijn de regels van contante betalingen niet volledig nageleefd.

De deken, die fungeert als toezichthouder op de advocatuur, startte een onderzoek omdat vorig jaar uit versleutelde berichten tussen verdachten uit het Marengo-proces af te leiden viel dat de advocaten onder druk van criminelen tegen de regels in informatie deelden.

Het Openbaar Ministerie (OM) trok zelfs al de conclusie dat door "T. geregelde en betaalde advocaten informatie uit het 26Koper-dossier is gedeeld met de organisatie van T., nog tijdens de beperkingen", aldus de officier. Ten onrechte zegt de deken.

In het strafonderzoek 26Koper stonden enkele advocaten van het kantoor van Ficq & Partners, zoals Christian Flokstra en Leon van Kleef, verdachten bij na de vondst van een enorm wapenarsenaal in 2015. Die verdachten worden door het Openbaar Ministerie beschouwd als handlangers van Ridouan T.

De personen die destijds aangehouden werden, zaten in beperkingen en mochten dus enkel met hun advocaat spreken. Uit PGP-berichten zou echter blijken dat er toch informatie bij T. was terechtgekomen, en dat die mogelijk afkomstig was van advocaten.

De deken zegt dat na uitvoerig onderzoek niet is gebleken dat de advocaten informatie hebben gedeeld tijdens de beperkingen. Dit is wel gebeurd toen de beperkingen niet meer golden, maar dat was enkel uit belang van hun cliënten en is daarmee niet tuchtrechtelijk verwijtbaar.

Geen bewijs voor andere belangen dan van cliënt

"Evenmin is gebleken dat zij zich hebben laten leiden door andere belangen", aldus de deken. De toezichthouder doelt hiermee op de aanname dat de raadslieden mogelijk in opdracht van de organisatie van T. handelden. In een PGP-bericht dat wordt toegeschreven aan T., staat namelijk dat er snel "top advo's" geregeld moesten worden omdat hij wilde weten wat de verdenking was in het onderzoek 26Koper.

Ook valt er te lezen dat deze advocaten betaald moesten worden en worden betalingen van 4.000 euro genoemd. De deken constateert dat ook hier niets van is gebleken. Wel constateert hij dat in algemene zin de regels rondom contante betalingen niet volledig zijn nageleefd door het advocatenkantoor.

Terughoudendheid bij meerdere verdachten

De advocaten erkennen dit ook en hebben toegezegd dat ze geen contante betalingen meer zullen accepteren. Daarnaast laten ze ook weten dat ze begrijpen dat de berichten de schijn hebben gewekt dat zij niet alleen uit het belang van hun cliënt hebben opgetreden.

Om dit soort zaken te voorkomen heeft Ficq & Partners, na advies van deken, laten weten terughoudend te zijn in het behartigen van belangen van meerdere verdachten in één strafzaak.

De conclusie van de deken volgt op die van 18 februari dat er geen bewijs is dat advocaat Khalid Kasem informatie aan T. heeft gelekt.