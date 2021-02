Het Amsterdamse Vondelpark is donderdagmiddag tijdelijk afgesloten omdat het er te druk is, laat de gemeente weten op Twitter. De gemeente laat alleen mensen die al in het Vondelpark aanwezig waren, het park verlaten.

Het was de afgelopen dagen meerdere malen te druk in het Vondelpark. Zondagavond kwamen daar honderden feestvierders samen, en woensdagmiddag verzamelden zich te veel mensen in het park om van het mooie weer te genieten. Daarbij werd geen rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen.

De gemeente heeft daarom besloten een 'afkoelperiode' in te stellen voor het park, waarmee maatregelen gemoeid gaan die de drukte moeten beperken. Zo waren de zijingangen van het park vanaf donderdag gesloten en is er extra toezicht ingesteld bij de hoofdingangen.

"De driehoek heeft begrip voor Amsterdammers die de buitenruimte opzoeken tijdens dit vroege voorjaar, maar accepteert geen doelbewuste overtreding van de regels met alle risico's voor de volksgezondheid die daarop volgen", aldus de gemeente.

De extra maatregelen hadden donderdagmiddag echter onvoldoende werking om de drukte tegen te gaan, en daarom heeft de gemeente besloten het park tijdelijk te sluiten voor nieuwe bezoekers.

Politie deelt bekeuringen uit in Nijmeegs park

In het Kronenburgpark in Nijmegen zijn donderdag ook veel mensen samengekomen. Niet al de bezoekers houden zich aan de geldende coronamaatregelen, en daarom is de politie aanwezig om bekeuringen uit te delen aan deze mensen.

De gemeente laat via sociale media weten dat de tijd van waarschuwen voorbij is. "En alcohol drinken in het park is altijd verboden", aldus de gemeente.

De afgelopen dagen is het Nijmeegse stadspark regelmatig 'leeg geveegd' omdat het er veel te druk was. Woensdag aan het eind van de middag stuurde de politie naar eigen schatting meer dan achthonderd mensen weg.

De politie surveilleert extra in alle stadsparken. In het Kronenburgerpark is een speciale politiepost ingericht. De gemeente constateert donderdagmiddag dat het alweer druk is in dit park en raadt iedereen aan om een ander, rustig plekje op te zoeken.