Een temperatuur van 15 graden is donderdag gemeten in De Bilt, waarmee het officieel de zesde zachte dag op rij is. Weerplaza meldt dat dit sinds 1901, het begin van de metingen, nog nooit is voorgekomen.

"Het oude record was slechts een dag oud en werd gisteren gevestigd", zo zegt het weerbureau. Daarvoor was het record een reeks van drie dagen, dat gebeurde zowel in 2019 als in 1998.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat we er een zevende dag aan vastplakken. Vrijdag daalt de temperatuur en zal een minimumtemperatuur van 15 graden niet meer gehaald worden in De Bilt.

"Vrijdag kan het op de warmste plaatsen nog wel een graad of 12 worden. In het weekend doet het kwik weer een klein stapje verder terug, maar in de loop van volgende week komt zachte lucht toch weer in de buurt te liggen."

Eerder deze maand lag er nog sneeuw en ijs. De temperatuurschommeling heeft ervoor gezorgd dat er veel pollen van de zwarte els en de hazelaar in de lucht hangen. Wie hooikoorts heeft, doet er daarom goed aan zich voor te bereiden.