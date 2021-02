Vijf Rotterdamse agenten die in een WhatsApp-groep racistische berichten hebben verstuurd, krijgen een schriftelijke berisping. Politiechef Fred Westerbeke laat donderdag weten dat hij en de betrokken agenten excuses aanbieden voor de uitspraken en "de pijn en mogelijk het wantrouwen die de woorden veroorzaakten".

In de groep werden mensen met een migratieachtergrond aangeduid met termen als "kankervolk", "kut-Afrikanen" en "pauperallochtonen", zo bleek uit screenshots die NRC in handen kreeg.

In de afgelopen maanden is een disciplinair onderzoek uitgevoerd. "Naast de appberichten die eerder bekend werden, kwam daarbij ook een aantal andere kwetsende, racistische uitspraken naar voren."

Uit het onderzoek is gebleken dat de agenten hun werk wel vanuit gelijkwaardigheid hebben uitgevoerd. Een van de zes agenten is vertrokken bij de politie, de overige vijf zijn nu schriftelijk berispt naar aanleiding van hun uitlatingen in de WhatsApp-groep.

Westerbeke legt aan NRC uit dat hij geen meerwaarde zag in zwaardere sancties. "Het gaat om zaken die al twee jaar oud zijn. De collega's zijn diep door het stof gegaan, hebben oprecht spijt en bieden excuses aan. En uit het onderzoek bleek dat het goede dienders zijn."

Uitspraken waren volgens OM niet strafbaar

Eerder besloot het Openbaar Ministerie (OM) al om de agenten niet te vervolgen. De uitlatingen waren volgens het OM wel "laakbaar", maar niet strafbaar aangezien de chat besloten was.

"De wet schrijft voor dat dergelijke uitspraken alleen strafbaar zijn als die in het openbaar worden gedaan", aldus het OM.