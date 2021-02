Defensie heeft onvoldoende risico's in kaart gebracht bij het voorbereiden van een praktijkoefening van mbo-leerlingen in Ossendrecht, concludeert de Inspectie Veiligheid Defensie. Bij de oefening in juni 2019 raakten veertien aspirant-militairen gewond toen ze werden overvallen door noodweer. Een van hen raakte zwaargewond toen hij werd getroffen door de bliksem.

De leerlingen van de mbo-opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) van het ROC Zuid-Holland waren in de Noord-Brabantse plaats voor een drie dagen durende oefening. Ze waren daar onder begeleiding van vijf instructeurs.

Op 19 juni werd de groep overvallen door onweer. Het slechte weer was van tevoren wel opgemerkt door de meteorologische dienst van Defensie, maar werd niet doorgegeven aan de instructeurs omdat dit niet in de door de organisatie van de oefening opgestelde instructies stond.

De organisatie van de oefening heeft onvoldoende oog gehad voor dit soort calamiteiten, schrijft de inspectie. Zo was er bijvoorbeeld geen duidelijk medisch evacuatieplan en was nergens vastgelegd hoe de instructeurs in geval van slecht weer moesten handelen, schrijft de inspectie.

De inspectie adviseert Defensie duidelijker te beschrijven hoe bij calamiteiten moet worden gehandeld. Daarnaast moeten de risico's van slecht weer verplicht worden meegenomen bij de risico-inventarisatie van oefeningen.

Defensieminister Ank Bijleveld en staatssecretaris Barbara Visser schrijven in een reactie dat ze de aanbevelingen van de inspectie overnemen.