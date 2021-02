Het mooie weer van woensdag zorgde op meerdere plekken voor te grote drukte in parken. De politie moest onder meer in het Vondelpark in Amsterdam, het Tilburgse Spoorpark en het Noorderplantsoen in Groningen ingrijpen.

De gemeente Amsterdam waarschuwde inwoners dicht bij huis van het mooie weer te genieten en op een rustig moment terug te komen. Ondanks de waarschuwing bleef het druk in het park. Volgens AT5 waren vele duizenden mensen aanwezig in het Vondelpark.

Vanwege de drukte besloot de politie op te treden. Rond 19.45 uur was het park weer nagenoeg leeg, liet een woordvoerder aan NU.nl weten. In de omgeving van het park is het nog wel druk, maar daar is de politie ook aanwezig. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht.

Burgemeester Femke Halsema noemde de drukte in het park 'opnieuw een massale overtreding van de coronamaatregelen'. Zondagavond kwamen honderden mensen bijeen in het Amsterdamse park voor een illegaal feest. "De aanwezigen tonen geen enkel respect voor iedereen in de stad die zijn best doet om meer besmettingen te voorkomen", aldus Halsema.

De driehoek (justitie, burgemeester en politie) komt woensdagavond bijeen om een afkoelperiode voor het Vondelpark te bespreken. "Het park is geen festivalterrein", laat ze weten.

In Tilburg werd het Spoorpark vanwege drukte afgesloten

In het Spoorpark in Tilburg was het woensdagmiddag eveneens te druk. De politie greep daar in door het park af te sluiten. Iedereen werd gemaand het terrein te verlaten.

Ook in Maastricht zorgden zonaanbidders voor te grote drukte op meerdere plekken in de stad. De politie heeft deze locaties moeten ontruimen, schrijft De Limburger.

In het Noorderplantsoen in Groningen kwamen woensdag ook te veel mensen samen. De aanwezige mensen zijn weggestuurd, laat de politie via Twitter weten.