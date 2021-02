Het mooie weer van woensdag zorgde op meerdere plekken voor te grote drukte in parken. Onder meer in het Vondelpark in Amsterdam en het Tilburgse Spoorpark werden mensen opgeroepen weg te gaan.

De gemeente Amsterdam waarschuwt inwoners dicht bij huis van het mooie weer te genieten en op een rustig moment terug te komen. Op beelden is te zien dat het park vol staat met mensen, waarbij niet altijd goed wordt gelet op het houden van voldoende afstand.

"Verlaat het Vondelpark! Het is daar te druk en op sommige plekken staan mensen te dicht op elkaar", aldus de gemeente.

Een woordvoerster van de gemeente liet eerder weten dat de drukte nauwlettend in de gaten wordt gehouden en dat de politie ter plaatse is.

In het Spoorpark in Tilburg was het woensdagmiddag eveneens te druk. De politie greep daar in door het park af te sluiten. Iedereen werd gemaand het terrein te verlaten.

Ook in Maastricht zorgden zonaanbidders voor te grote drukte op meerdere plekken in de stad. De politie heeft deze locaties moeten ontruimen, schrijft De Limburger.