De Raad van State wil dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beter zijn best doet om documenten over het Nederlandse vuurwerkbeleid ten tijde van de vuurwerkramp in Enschede te vinden. Dat heeft de hoogste bestuursrechter woensdag in hoger beroep besloten. De oud-directeur van SE Fireworks en zijn zoon willen vijftig documenten over de kwestie inzien.

Het tweetal diende een Wob-verzoek in om de documenten in te zien die werden gebruikt voor een proefschrift dat een oud-ambtenaar in 2010 publiceerde. Het gaat om stukken die de twee klagers niet eerder hebben gezien. Zij proberen al jaren te bewijzen dat het bedrijf niet te veel vuurwerk opgeslagen had liggen toen de ramp zich in mei 2000 voltrok.

Het ministerie leverde slechts 37 van de vijftig documenten omdat de rest niet te vinden zou zijn. De Raad van State oordeelde woensdag dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) harder haar best moet doen om de stukken boven tafel te krijgen. Zo is er nog geen contact gezocht met de oud-ambtenaar van het toenmalige ministerie van Verkeer & Waterstaat.

Ook zijn een paar documenten niet helemaal vrijgegeven omdat daar persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren in zouden staan. De Raad oordeelde dat deze stukken best kunnen worden gegeven aan vader en zoon Bakker als die persoonlijke opvattingen geanonimiseerd worden.

Het ministerie heeft nu tien weken om aan de eisen van de Raad te voldoen, laat een woordvoerder van de hoogste bestuursrechter weten na berichtgeving van RTV Oost. Iedere burger heeft het recht om via een procedure Wet openbaarheid van bestuur (Wob) informatie te krijgen over de bestuursvorming in Nederland.

In de Enschedese wijk Roombeek ontplofte op 13 mei 2000 een opslagruimte met vuurwerk. Hierbij kwamen 23 mensen om het leven, onder wie vier brandweermannen. Er raakten bijna duizend mensen gewond en tweehonderd woningen werden verwoest.

Het is nooit duidelijk geworden hoe de brand is ontstaan die de ontploffing in de loods veroorzaakte. Een verdachte werd in hoger beroep vrijgesproken. De eigenaren van het bedrijf kregen een jaar gevangenisstraf omdat ze te veel en te zwaar vuurwerk in de loods hadden liggen. De oud-directeur en zijn zoon proberen deze veroordeling nog steeds te weerleggen.