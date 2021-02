Inwoners van de Limburgse plaats Meerssen hebben tot dusver zo'n tweehonderd gevallen vliegtuigonderdelen ingeleverd bij de luchtvaartpolitie, meldt een woordvoerder woensdag in gesprek met NU.nl. Het dorp werd zaterdag opgeschrikt nadat de onderdelen vanuit de lucht in het dorp vielen.

Een vrouw raakte lichtgewond nadat zij door een onderdeel werd geraakt. Ook een kind dat een van de gloeiend hete objecten probeerde op te pakken liep verwondingen op. Bewoners spraken van "een regen van brokstukken".

De politie had inwoners gevraagd om gevonden vliegtuigonderdelen in te leveren, in het kader van het onderzoek. Volgens de woordvoerder wordt 'de gevallen motor' mogelijk opnieuw in elkaar gezet, maar is het te vroeg om te bepalen of dat daadwerkelijk gaat gebeuren.

De luchtvaartpolitie onderzoekt of er sprake is van verwijtbare schuld. Om achter de oorzaak van het incident te komen, moet het toestel, een viermotorig Boeing 747-400 vrachtvliegtuig, onderzocht worden. Het vliegtuig is echter in het Belgische Luik, waar het een voorzorgslanding maakte na het incident. België moet toestemming verlenen aan Nederlandse agenten om er onderzoek te verrichten.

"Als bij inspectie van het vliegtuig blijkt dat de overblijfselen van de motor bedekt zijn met veren, dan kan een oorzaak van het technische incident snel vastgesteld worden", aldus de woordvoerder. "Maar momenteel is het nog te vroeg om daar iets over te zeggen."

Het vliegtuig vertrok zaterdag vanuit Maastricht Aachen Airport (MAA). Het vliegveld wil tekst en uitleg geven aan de inwoners van Meerssen over het incident, via een online informatiebijeenkomst. De luchthaven liet eerder weten dat hun gedachten "bij de directbetrokkenen van het incident zijn".