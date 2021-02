Het wordt woensdag opnieuw uitzonderlijk zacht voor deze tijd van het jaar. Hoewel er af en toe wat wolkenvelden zijn, schijnt de zon uitbundig.

Meld je aan Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

Overdag wordt het in het noorden 15 of 16 graden en 18 of 19 graden in het midden, zuiden en oosten.

De zuidenwind is matig, kracht 3 tot 4. Langs de kust is de wind vrij krachtig, kracht 5. In de avond en nacht verandert er weinig aan het weerbeeld en koelt het af naar zo'n 9 graden.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.