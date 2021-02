De politie heeft in de Amsterdamse vermissingszaak van Naima Jillal sterke aanwijzingen dat een man met de naam Jos, alias 'Bolle Jos', betrokken is bij haar verdwijning. Bij Opsporing Verzocht noemde de politie dinsdag het achterhalen van de naam Jos "een belangrijk nieuw spoor in het onderzoek".

Ook is de politie erachter gekomen dat de auto waarin de destijds 52-jarige Jillal voor het laatst is gezien gestolen kentekenplaten had. Die waren losgehaald van een geparkeerde auto in Amsterdam-Noord.

De politie houdt er rekening mee dat Jillal, die sinds oktober 2019 vermist is, niet meer in leven is. Ze is mogelijk het slachtoffer geworden van een criminele afrekening.

Eerder werd bekend dat binnen het criminele milieu mogelijk foto's circuleren waaruit zou blijken dat Jillal niet meer in leven is. Ze stapte 20 oktober 2019 in een donkerkleurige auto op de Gustav Mahlerlaan op de Amsterdamse Zuidas. Sindsdien is er geen levensteken meer van haar vernomen.

Haar verdwijning heeft mogelijk te maken met een mislukte cocaïnedeal, waarvoor ze ter verantwoording zou zijn geroepen. De Telegraaf meldde eerder op basis van goed ingevoerde bronnen uit het criminele circuit en de directe omgeving van Jillal dat ze vanuit het Spaanse Málaga als een soort 'drugsmakelaar' fungeerde en topcriminelen bij elkaar bracht voor zaken.