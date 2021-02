De burgerservicenummers van een onbekend aantal klanten van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) liggen op straat, meldt Trouw dinsdag. De overheidsinstantie heeft een printfout gemaakt bij vermoedelijk honderden brieven.

Door een menselijke fout bij de opmaak van brieven zijn de burgerservicenummers zichtbaar geworden in het adresvenster van de enveloppen. "De BSN's zijn helaas net iets te hoog geprint", bevestigt een woordvoerder van DUO tegen NU.nl.

De brieven waren volgens de krant bestemd voor ongeveer zeventienhonderd mensen die zich bezighielden met het opstellen, organiseren en uitvoeren van staatsexamens in het voortgezet (speciaal) onderwijs. De fout kwam aan het licht nadat een persoon die de brief ontving de uitvoeringsinstantie inlichtte.

Volgens de woordvoerder is de opmaakfout niet bij alle mensen gemaakt. "We hebben ook meldingen binnengekregen van mensen bij wie het wél goed is gegaan. We onderzoeken nog bij hoeveel mensen dat niet het geval is."

Alle zeventienhonderd mensen hebben een brief van DUO gekregen met daarin de boodschap dat hun BSN's mogelijk zijn gelekt. Ook heeft de instantie zijn excuses aangeboden.

Het datalek is gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. DUO onderzoekt of het mogelijk is om de nummers voortaan weg te laten uit brieven.