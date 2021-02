Met een maximumtemperatuur van 15 graden in De Bilt is deze dinsdag officieel de vierde zachte dag op rij. Sinds het begin van de metingen in 1901 is dat niet eerder voorgekomen in de winter, meldt Weerplaza.

De temperatuur liep dinsdag om 11.10 uur in De Bilt op naar 15,1 graden, waarmee het record werd gebroken.

Het oude record was een reeks van drie zachte dagen, wat twee keer eerder is voorgekomen. In 1998 was het drie dagen achtereen 15 graden of warmer op 13, 14 en 15 februari. In 2019 was het op 25, 26 en 27 februari warmer dan 15 graden.

De reeks zachte dagen wordt morgen naar verwachting voortgezet. De kans dat op donderdag in De Bilt een temperatuur van minstens 15 graden wordt gemeten, is al een stuk kleiner.

Een zachte dag is een dag waarop de maximumtemperatuur 15 graden of hoger is.