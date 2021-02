Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt niemand in de zaak rondom de drie mannen die eind november overleden in Arnhem en Amersfoort omdat alle betrokkenen zijn gestorven. Volgens de politie werden twee van hen neergeschoten door de derde man, die zichzelf daarna van het leven beroofde.

De dader was een 53-jarige inwoner van Arnhem. Hij is volgens de politie verantwoordelijk voor het doden van een 74-jarige man uit Amersfoort en een 55-jarige man uit Laren op 20 november 2020.

De Arnhemmer had op vrijdag 20 november in het begin van de middag een afspraak met de 74-jarige man op het station van Amersfoort. Het lichaam van de man werd niet veel later aangetroffen in zijn auto.

Later op de dag had de vermoedelijke dader een afspraak in Arnhem met de 55-jarige man. Ook die werd korte tijd later dood in zijn auto gevonden.

De 53-jarige Arnhemmer, die volgens de Gelderlander directeur was van een incassobureau, werd in de nacht van vrijdag op zaterdag door de politie zwaargewond aangetroffen in zijn eigen woning. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Op basis van een getuige dacht de politie dat er mogelijk nog een slachtoffer was. Uit onderzoek is gebleken dat dit niet het geval is, meldt de politie. Over het motief van de moorden is niets bekend geworden.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0800-0113 of chat via 113.nl.