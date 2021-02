De oppasouders van baby Fabian, die in 2017 overleed na ernstig hersenletsel te hebben opgelopen, zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij zijn dood. De rechtbank in Limburg meldt maandag dat het "één van hen geweest moet zijn", maar dat niet is vastgesteld wie.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de baby zeer ernstig letsel had dat veroorzaakt was door een "(zeer) forse krachtsinwerking". Deskundigen noemden bijvoorbeeld een val van grote hoogte of op het hoofd slaan en/of stompen als voorbeeld.

Omdat de baby nog in orde was toen de moeder naar haar werk ging, en er buiten de oppasouders niemand in het huis was, komt de rechtbank tot de conclusie dat een van hen de dader moet zijn geweest. Maar geen van beiden heeft verklaard over een incident dat het letsel veroorzaakt kan hebben.

"Dit betekent dat één van de verdachten iets verzwijgt of dat zij alle twee iets verzwijgen. De rechtbank kan echter niet vaststellen wie nu wat verzwijgt", aldus de rechtbank. Omdat het dossier geen bewijs bevat dat de twee samen het letsel hebben toegebracht, moeten de man (36) en de vrouw (33) worden vrijgesproken van betrokkenheid.

De vrouw krijgt nog wel een taakstraf voor het mishandelen van haar zoontje.