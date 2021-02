De bestuurder van een auto die in de nacht van zaterdag op zondag te water raakte bij de Nieuwendammerdijk in Amsterdam is zondag dood aangetroffen na een zoektocht, meldt de politie maandag. Het betreft een 47-jarige vrouw uit het Duitse Gronau.

De Duitse vrouw bestuurde een auto waarin ook haar drie kinderen van acht, elf en veertien jaar oud zaten. Nadat het voertuig in een zijtak van het IJ was terechtgekomen, wisten de kinderen het voertuig snel te verlaten en op de kade te komen. Van hun moeder ontbrak op dat moment elk spoor.

De brandweer en de politie zochten diezelfde nacht een uur naar de bestuurder, waarbij duikers, een politiehelikopter met warmtebeeldcamera en een boot met sonarapparatuur werden ingezet.

De zoektocht werd zondag hervat. Het stoffelijk overschot van de vrouw werd in de namiddag aangetroffen.

De politie heeft laten weten te onderzoeken of sprake is van een ongeval of dat de vrouw bewust het water is ingereden. Andere scenario's zijn uitgesloten, aldus een politieverklaring.