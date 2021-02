Het weer blijft zeker tot en met donderdag "zeer zacht", zo meldt Weerplaza maandag. Op woensdag wordt de mooiste dag verwacht, met temperaturen tussen de 15 en 18 graden.

Het gaat om "uitzonderlijk lenteweer", zo beschrijft het weerbureau. Dat is te danken aan de aanvoer van zeer zachte lucht vanuit Afrika.

In de zuidenwind zit echter ook een "dikke pluk Saharastof", die maandag en dinsdag roet in het eten gooit. Weerplaza legt uit dat hoewel het stof hoog in de atmosfeer zit, het dik genoeg is "om toch een vrij groot deel van de zonnestralen tegen te houden".

Dinsdag wordt de lucht al geleidelijk wat blauwer, maar woensdag is de beste dag om eropuit te trekken. In het zuiden van het land is zelfs een temperatuur van 19 graden mogelijk, "en er is een kans dat we zelfs de eerste twintigers van het jaar zien in delen van Brabant en Limburg", aldus Weerplaza.

Donderdag is het nog steeds zacht en zal de zon schijnen, maar omdat de wind in een westelijkere richting zal draaien zal het in kustgebieden wat frisser aanvoelen.

Maandag is wel een warmterecord gesneuveld. In De Bilt werd het om 13.00 uur 14,9 graden en daarmee is voor de tweede dag op rij een record gebroken.