Meerdere mensen hebben maandagmiddag rook ingeademd na een kleine brand op metrostation Oostplein in Rotterdam. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.

In totaal zijn 28 mensen nagekeken door ambulancepersoneel. Iedereen kon het station op eigen kracht verlaten, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De brand ontstond in een stroomverdeler in het station. Volgens de woordvoerder was het vuur snel onder controle, maar kwam er wel veel rook vrij. Medewerkers van metrovervoerder RET sloten direct de stroom af, waardoor de vlammen doofden.

Het metroverkeer rond station Oostplein is voorlopig gestremd. Ook de trams die bovengronds langs het station komen, kunnen er voorlopig niet langs vanwege alle hulpdiensten die hun voertuigen op de weg hebben geparkeerd.